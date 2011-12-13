Турчинов: врачи отказались ставить подписи под справкой Тимошенко

Справку о состоянии здоровья экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, которую представители Генпрокуратуры предоставили сегодня Апелляционному суду Киева, подписали только работники СИЗО, но врачи свои подписи под ней не ставили.

Об этом сегодня в эфире «5 канала» заявил первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, прокуратура предоставила суду справку о том, что «ТИМОШЕНКО можно привозить, или на носилках приносить в суд, и это не повредит ее здоровью».

"Но, что интересно, действительно, комиссия была у Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО - УНИАН), было там два нейрохирурга и четыре работника медицинского учреждения СИЗО. Справку подписали только четыре работника СИЗО", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он утверждает, что те врачи, которые обследовали Ю.ТИМОШЕНКО, отказались подписывать этот документ. «Они фальсифицируют не только дела, они фальсифицируют не только экспертизы, но и сейчас пытаются фальсифицировать даже медицинские заключения», – добавил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Коллегия судей Апелляционного суда Киева постановила продолжить рассмотрение по существу жалобы экс-премьера на приговор по «газовому делу» завтра, 14 декабря в 10.00.

"Суд постановил, что необходим перерыв для истребования справки о состоянии здоровья Юлии ТИМОШЕНКО. Рассмотрение апелляции по делу ТИМОШЕНКО перенести на 14 декабря на 10 часов", - огласила решение одна из судей.

Сегодня же сторона государственного обвинения внесла ходатайство о доставке Ю.ТИМОШЕНКО в суд на заседание, несмотря на плохое состояние ее здоровья.

"Мы считаем целесообразным повторно вызвать ее в суд", - сказал представитель государственного обвинения Александр МИКИТЕНКО.

Прокурор напомнил, что по результатам обследования Ю.ТИМОШЕНКО 12 декабря врачи отметили отсутствие противопоказаний для ее доставки в суд.