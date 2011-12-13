Адвокаты Тимошенко боятся, что завтра ее повезут в суд в любом состоянии

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не исключает, что перерыв в заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению ее жалобы на приговор объявлен для того, чтобы доставить ее завтра в суд под любым предлогом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

«Мы не исключаем того, что этот перерыв объявлен для того, чтобы доставить Юлию Владимировну в любом виде, в каком-либо состоянии в суд», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

По его словам, вокруг состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО судебные органы прибегают к манипуляциям, в частности, это - «нужно срочно провести судебное заседание 8 декабря об избрании меры пресечения. Предоставляется справка, что нельзя вывозить Юлию Владимировну и нельзя провести следственные действия. А сегодня уже прокуратурой предоставляется справка о том, что она может принимать участие в судебном заседании».

Со своей стороны, защитник Николай СИРЫЙ отметил, что разумного рассмотрения дела не происходит.

«В деле содержатся противоречивые медицинские позиции, целый ряд медицинских справок с очевидностью утверждает, что состояние Юлии Владимировны такое, что нуждается в лечении, но, вместе с тем, другие справки утверждают, что возможно проведение тех или иных действий», - добавил Н.СИРЫЙ.