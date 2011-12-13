Азаров надеется, что ЕС «сделал правильные выводы» и наведет порядок

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ приветствует решение саммита Европейского Союза, который состоялся 8-9 декабря, об ужесточении бюджетной дисциплины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Я отношусь к этому как к единственно неизбежной мере», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер пояснил, что если существует единая валюта, то должна быть единая бюджетная политика. «Не может в условиях одного эмиссионного центра, одного центрального банка одна страна составлять бюджет с профицитом, то есть жить по средствам, а другая страна - составлять бюджет с дефицитом 10% и жить за счет других стран. Абсолютно очевидная вещь то, что Европейский Союз сделал наконец правильные выводы. Это в нас вселяет уверенность, что рано или поздно порядок будет там наведен», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что для Украины это очень важно, поскольку на страны Евросоюза, в частности, страны еврозоны приходится приблизительно треть украинского экспорта. По мнению премьера, восстановление финансового порядка в Евросоюзе означает оживление его экономики.

«Поэтому Европейский Союз принял наконец-то решение, которое должен был давным-давно принять. Правда, надо его еще пройти – целый ряд этапов… Это как раз и вызвало определенное недоверие финансовых рынков», - отметил Н.АЗАРОВ.