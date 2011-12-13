Земляки избитых рыбаков уже тысячами подписываются за экс-главу РГА

Сегодня в Первомайском райсуде Черновцов состоялось очередное заседание по рассмотрению уголовного дела по факту избиения рыбаков в Заставновском районе бывшим главой райгосадминистрации Михаилом БОЙЧУКОМ, его охраной и родственниками.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в заседании судья Игорь ИЩЕНКО сообщил, что в суд от пострадавших поступили заверенные у нотариуса письменные заявления, в которых говорится о том, что «подсудимые возместили им нанесенные убытки, и претензий к ним рыбаки не имеют». Также в суд обратились с письмом в поддержку бывшего председателя Заставновской РГА М.БОЙЧУКА и его семьи 1355 жителей города Заставна, которые характеризуют его как хорошего хозяйственника и благотворителя, который помогает малозащищенным землякам. Они просят суд принять это во внимание при вынесении приговора по делу. Аналогичное обращение поступило и из одного из сел Заставновского района, откуда родом бывший чиновник.

Оба обращения суд приобщил к материалам дела и дал неделю защитникам подсудимых и государственному обвинителю для подготовки к судебным дебатам.

Как сообщал УНИАН, резонансное уголовное дело в отношении бывшего председателя Заставновской РГА М.БОЙЧУКА было возбуждено областной прокуратурой по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 1 ст. 122 (преднамеренно нанесенное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и по обвинению еще четырех его компаньонов в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 127 УК Украины.

16 апреля 2011 года в райцентре Заставна Черновицкой области несколько вооруженных ружьями мужчин в присутствии председателя Заставновской РГА и райсовета М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из арендованных прудов «Голубая нива».

По словам пострадавших рыбаков Василия СЛОБОДЯНА, Ивана АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, охранники пруда во главе с М.БОЙЧУКОМ били их битами по телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда, «чтобы покормить рыб», а также стреляли из ружей в воздух, дав запуганным людям три минуты, чтобы они убежали.

Во время судебного следствия четверо обвиняемых в избиении рыбаков дали показания, согласно которым пострадавшие якобы первыми набросились на охранников пруда и возникла драка. Причем, по словам подсудимых, М.БОЙЧУК участия в конфликте не принимал, он получил удар в грудь от одного из рыбаков, упал в болото, а из ноги выпал протез, «ведь он инвалид без ноги». Зять М.БОЙЧУКА, арендатор прудов, имел для охраны зарегистрированное пятизарядное ружье и выстрелил для того, чтоб «испугать рыбаков», которые якобы напали на брата М.БОЙЧУКА. Охранники ставка, имевшие в руках деревянные биты, по их словам, тоже отбивались от рыбаков, но кто кого бил, не видели, потому что было темно.

Все четверо обвиняемых признали свою вину частично и раскаялись в содеянном.

В то же время на пресс-конференции в Черновцах 10 ноября прокурор области Петр КОВАЛЬ отказался признать, что дело в суде рассыпается. Отвечая на вопрос журналистов о том, что фактически трое из четырех пострадавших рыбаков неожиданно отказались от своих показаний, прокурор отметил: "пострадавшие не показания изменили, а заявили, что претензий к БОЙЧУКУ не имеют». «Ну, они, может, уже и не имеют, а прокуратура претензии имеет. И будет и в дальнейшем поддерживать государственное обвинение на надлежащем уровне», - прокомментировал ситуацию руководитель прокуратуры области.