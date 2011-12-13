«Укрзализныця» расчитывает на более чем 700 миллионов чистой прибыли

Чистая прибыль украинских железных дорог по итогам 2011 года вырастет на 11,3% по сравнению с 2010 годом - до 706,4 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразализныця»).

Также пресс-служба сообщает, что общие поступления от налогов всех уровней от железных дорог составят в 2011 году 12,6 млрд. грн.

Кроме того, по прогнозным данным, доходы от обычной деятельности железных дорог за 2011 год возрастут на 15,3% - до 51,4 млрд. грн, что на 2,7% больше, чем планировалось.

За 2011 год расходы от обычной деятельности с учетом налога на прибыль ожидаются в сумме 50,7 млрд. грн. - на 2,6% больше, чем годом ранее.

Также «Укразлизныця» сообщает, что по ожидаемым данным количество перевезенных пассажиров за 2011 год составит 495,1 млн. чел. - на 0,2% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Украинские железные дороги в 2010 году увеличили чистую прибыль на 65% - до 600 млн. грн.

По данным Государственной службы статистики, в январе-ноябре 2011 г. пассажирские железнодорожные перевозки с учетом перевозок городской электричкой увеличились на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года - до 396,7 млн. пассажиров.

По итогам 2010 г. перевозки пассажиров снизились на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 6,8 млрд. пассажиров. В то же время, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом выросли на 0,2% по сравнению с 2009 годом — до 426,6 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой).