Основатель «Википедии» обвиняет США в попытках ввести цензуру в Интернете

Основатель "Википедии" Джимми УЭЙЛС предложил зарегистрированным пользователям сервиса обсудить возможность временного закрытия проекта в знак протеста против принятия законопроекта SOPA (Stop Online Piracy Act), который находится на рассмотрении в Конгрессе США.

SOPA задуман как закон, направленный на борьбу с пиратством в Сети, и предусматривает ряд мер по отношению к сайтам, нарушающим авторские права, передает Лента.ру. К примеру, правообладатель сможет требовать от платежных систем и рекламных сервисов прекратить сотрудничество с сайтом-нарушителем, от поисковиков - исключить его из результатов поиска, а от провайдеров - ограничить доступ пользователей к нему.

Критики закона считают, что он направлен на цензурирование Интернета. Против принятия SOPA выступили Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, eBay и другие интернет-компании.

На своей странице в "Википедии" Д.УЭЙЛС указывает, что окончательное решение о приостановке работы сервиса не будет напрямую зависеть от результатов голосования, однако обсуждение позволит ему понять настроения сообщества.

Д.УЭЙЛС пишет, что пока в законопроекте остается много нерешенных вопросов. К примеру, неясно, должна ли блокировка распространяться на весь мир или доступ к сайту будет ограничен только в США. В любом случае, указывает он, подобная акция является беспрецедентной для английской версии онлайн-энциклопедии.

В качестве позитивного примера Д.УЭЙЛС приводит опыт итальянской "Википедии", которая приостановила свою работу 6 октября, выразив таким образом обеспокоенность законодательной инициативой властей Италии. Тогда рассматриваемый закон предполагал, что все интернет-ресурсы должны будут публиковать опровержения информации в течение двух суток после обращения заинтересованного лица. Это, по мнению представителей итальянской энциклопедии, было посягательством на базовые принципы ресурса. На следующий день в законопроект были внесены существенные изменения, и сайт возобновил нормальную работу.

На момент написания заметки большинство голосов в обсуждении инициативы Д.УЭЙЛСА было отдано в пользу блокировки. 15 декабря SOPA будет рассмотрен в Комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей США.