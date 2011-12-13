Двух милиционеров от Апелляционного суда забрали в поликлинику

Двое сотрудников милиции получили телесные повреждения сегодня при попытке сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО ворваться на территорию Апелляционного суда Киева, который рассматривает ее жалобу на приговор Печерского райсуда столицы.

Как сообщили УНИАН в киевском главке милиции, двое сотрудников милиции получили травмы, когда их толпа прижала к забору, которым ограждено здание суда.

"Они доставлены в ведомственную поликлинику и сейчас проходят обследование. Предварительный диагноз врачей - у обоих правоохранителей сдавливание и ушиб грудной клетки. Нужна ли им будет госпитализация для лечения и будет ли по этим событиям возбуждено уголовное дело, зависит от результатов обследования пострадавших милиционеров", - говорится в сообщении.