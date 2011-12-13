Из-за Януковича перекроют центр Харькова

Завтра в Харькове в связи с приездом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будет частично ограничено движение автомобильного транспорта в центральной части города.

Как сообщили УНИАН в городском Управлении ГАИ, ограничение будет введено только на момент прохождения президентского кортежа.

В частности, движение автомобилей будет ограничено на Белгородском шоссе, площадях Свободы и Конституции, в Плетневском переулке, на улицах Кооперативной, Гамарника, Пушкинской (от площади Конституции до улицы Иванова), Сумской, на проспектах Гагарина (до аэропорта), 50-летия СССР (от аэропорта до Московского проспекта) и на Московском проспекте.

Ограничение в движении не будет касаться городского пассажирского транспорта.

В управлении ГАИ призвали водителей при приближении спецавтомобилей кортежа останавливаться на обочине и пропускать их.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря запланирована рабочая поездка В.ЯНУКОВИЧА в Харьковскую область. Президент примет участие в открытии больницы в поселке Липцы, а также осмотрит новый реанимационный центр в Харьковской областной клинической больнице.