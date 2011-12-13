Власенко - прокурору Тимошенко: Вы - палач!

Защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что 12 декабря никакое медицинское обследование Юлии ТИМОШЕНКО не проводилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил во время обсуждения в Апелляционном суде Киева вопроса о возможности продолжения рассмотрения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО в ее отсутствие.

"Когда это заключение было подписано? Вчера я находился все время в камере в отношении апелляционного процесса по другому делу. Я был с Юлией ТИМОШЕНКО с 12-ти до 18-ти. За это время никакого обследования не было", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнул, что требование стороны государственного обвинения доставить экс-премьера в суд недопустимо с точки зрения уголовно-процессуального законодательства.

"Нет никаких медицинских оснований доставлять в суд и продолжать издеваться над человеком. Непредоставление лекарств - это истязание. Принуждение человека что-то делать – это истязание. Тот, кто вынес это ходатайство, это палач с юридической точки зрения. МИКИТЕНКО, Вы - палач!", - заявил С.ВЛАСЕНКО.

"Я прошу суд учесть заявления защиты, а после этого определяться, можно ли слушать апелляцию ТИМОШЕНКО в ее отсутствие", - обратился защитник к суду.

После этой дискуссии суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение вопроса о возможности продолжения рассмотрения жалобы Юлии ТИМОШЕНКО на приговор по газовому делу в ее отсутствие в связи с плохим состоянием здоровья.

"Мы считаем целесообразным повторно вызвать ее в суд", - сказал представитель государственного обвинения Александр МИКИТЕНКО.

Прокурор подчеркнул, что по результатам обследования Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО 12 декабря врачи отметили отсутствие противопоказаний врачей для ее доставки в суд