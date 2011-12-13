У Януковича разрешили отпускать «экономических» преступников за деньги

Отныне осужденные за экономические преступления могут освободиться из мест лишения свободы, оплатив штраф.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ.

Также, по его словам, те, кто сегодня находится под следствием по этим статьям, и мера пресечения у них – содержание под стражей, они также могут оплатить залог и выйти на свободу.

А.ПОРТНОВ напомнил, что закон вступит в силу через месяц.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №4025-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности».