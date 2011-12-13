Муж одной из судей Тимошенко возглавляет одно из управлений ГПУ

Апелляционный суд Киева отказал защите Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отводе коллегии судей, которая рассматривает жалобу экс-премьер-министра на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято коллегией судей – Еленой СИТАЙЛО, Татьяной ФРИЧ и Ольгой ЮРДИГОЙ в совещательной комнате.

"Оснований для удовлетворения этого ходатайства нет", - объявила решение одна из судей.

Как сообщал УНИАН, защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО заявил о незаконности формирования состава коллегии судей по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, он сообщил, что муж судьи Т.ФРИЧ возглавляет одно из управлений Генеральной прокуратуры, и это обстоятельство может повлиять на ход апелляционного процесса.

"С одной стороны сидят коллеги Вашего мужа, с другой – Вы судите. Это нормально? Здесь что - семейный подряд? Я считаю, что это безоговорочное основание для отвода", - сказал С.ВЛАСЕНКО во время заседания, обращаясь к Т.ФРИЧ.