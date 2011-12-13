СМИ: В городке сторонников Тимошенко разгорелся скандал

В городке БЮТ, который больше четырех месяцев стоит в Киеве под Печерским судом в защиту Юлии Тимошенко, произошла ротация кадров. Как сообщает газета "Сегодня",одна из его активисток, 19-летняя ровенчанка Иванна Евсюкова, прожившая здесь три месяца, заявила о том, что киевские сторонники Тимошенко. при содействии отдельных депутатов вытесняют из городка людей из регионов. Также, по ее словам, один из кураторов городка угрожал ей расправой, после того, как она нецензурно выразилась на боевом посту.

«Мы с подругой попали в городок случайно — увидели, что там митинги, потом познакомились с теми, кто там стоит. В итоге 4 октября переехали из съемной квартиры в палаточный городок, чтобы поддержать Юлию Владимировну, — рассказала газете Евсюкова. — Ночевали в спальниках, утром шли заспанными через весь Крещатик умываться в фастфуд. Было такое ощущение: ты вроде ничего и не делаешь, но зато поддерживаешь Юлию Тимошенко. 11 октября, в день приговора, беркутовцы завалили нашу палатку, она стояла первой возле входа в суд. Вроде как Турчинов обещал отстроить палатку, но никто не спешил этого делать. Мы снова переехали на съемную квартиру, но все равно приходили в городок — я раздавала чай, листовки, газеты. Все это делали за идею. Депутаты лишь иногда давали деньги митингующим на мелкие расходы, для некоторых снимали квартиры...» По словам Иванны, все изменилось около двух недель тому назад: «Кем-то, возможно, депутатами, людям из областей была дана команда разъезжаться по домам. Нам говорили, что мол, надо отдохнуть. Люди уезжали со слезами на глазах, предполагая, что больше никто не хочет спонсировать городок. Когда приезжих разогнали, взамен пришли киевские. И сейчас там за идею практически никто не стоит. За дежурство с 11 вечера до 7 утра платят 75 грн, с утра до вечера — 100».

"Сегодня" пишет, что сама Иванна не появляется в городке уже несколько дней. Объясняет, что после того, как состав городка сменился, их с подругой здесь больше не принимали за своих. К тому же, с одним из комендантов городка у девушки произошел неприятный инцидент. «Когда я была на дежурстве, с крыши одной из палаток на меня пролилась вода, и у меня вырвалось нецензурное слово, — говорит Иванна. — Один из кураторов городка возмутился этим (мол, у нас не принято ругаться), стал кричать на меня. Дошло до того, что на глазах у всех он ударил меня по лицу и сказал, что если я где-то за пределами городка об этом расскажу, то он вывезет меня в лес, изнасилует и закопает». В самом городке «Сегодня» подтвердили, что Иванна здесь жила, но больше, мол, «эту провокаторшу» видеть не желают.

Премьер теневого правительства, бютовец Сергей Соболев категорически опровергает то, что сторонники Тимошенко в их палатках живут за деньги. И добавляет: «У нас там постоянно дежурили люди из областей. Как сейчас, не знаю». О каких-либо командах отправить людей по домам Соболев тоже не слышал.