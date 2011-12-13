Под окнами Добкина кричат «Юле – волю!»

В Харькове около 500 человек пикетируют облгосадминистрацию с требованием освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики, собравшиеся на площади Свободы, держат государственные флаги, символику партии «Батькивщина», Украинской социал-демократической партии, общественного объединения «Поступ», а также транспаранты с надписями: «Сегодня Юля – завтра ты», «Прочь политические репрессии! Юле свободу!», «С партией власти одни напасти».

Люди скандируют: «Юле – свободу!».

По словам заместителя председателя облорганизации «Батькивщины» Валерия ДУДКО, акция приурочена к сегодняшнему заседанию Апелляционного суда Киева. Он отметил, что пикетчики требуют соблюдения законности во время рассмотрения дела.

По словам В.ДУДКО, участники акции приняли обращение к общественности, в котором отмечают грубые нарушения прав человека и политические репрессии, которые продолжаются в Украине.