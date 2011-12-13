Янукович откроет сельскую больницу, которую строили 23 года

В ходе рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомится с ходом реформирования системы здравоохранения в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

По словам губернатора, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественном открытии больницы в поселке Липки, строительство которой началось еще в 1988 году, а также осмотрит новый реанимационный центр в Харьковской областной клинической больнице.

«Харьковская область в этом вопросе опережает определенное время и, не ожидая закона о реформировании здравоохранения, осуществляет все необходимые действия, чтобы максимально приблизить качественное медицинское обслуживание к населению», - подчеркнул М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, на 14 декабря запланирована рабочая поездка В.ЯНУКОВИЧА в Харьковскую область.