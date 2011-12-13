Янукович: горько слышать от людей критические и даже негативные оценки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в стране должен работать справедливый, честный суд, который действует по Закону и защищает права каждого гражданина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Верховном суде на торжествах по случаю Дня работников суда Украины.

По его словам, судебная ветвь власти играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод гражданина. Именно по деятельности судов наши граждане формируют свое отношение к власти и государству в целом: справедливое судебное решение – значит, и государство справедливое.

«Поэтому так огорчительно слышать от людей время от времени различные критические и даже негативные оценки. Именно поэтому глубокая судебная реформа стала одной из первых моих инициатив в должности Президента. Главное требование – в стране должен работать справедливый, честный суд, который действует по Закону и защищает права каждого гражданина. Именно это – требование и надежда граждан Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он убежден, что судебная реформа – это практический шаг к модернизации страны, реальный путь к единому европейскому сообществу.

Президент отметил, что внедренная Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» процедура назначения на должность судьи позволяет обеспечивать объективный и беспристрастный процесс, основными критериями которого являются уровень знаний и моральные качества кандидатов на должность судьи.

Президент отметил, что очередным шагом во внедрении качественно новой системы правовых средств защиты человека, общества и государства от уголовных правонарушений, а также в совершенствовании процедуры уголовного судопроизводства должно стать принятие нового Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Однако реформирование отечественного законодательства в сфере судопроизводства не ограничивается только новым Уголовно-процессуальным кодексом Украины», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, на утверждение стандартов гуманизма в сфере применения уголовных наказаний, а также на уменьшение случаев применения меры пресечения в виде содержания под стражей направлен закон Украины по гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что он осознает, что не последнюю роль в стабильной и эффективной работе судебной системы играет материально-техническое обеспечение судов и социальная защищенность судей.

Он подчеркнул, что в результате проведения судебной реформы предусмотрен поэтапный рост заработной платы.

В проекте Закона о Государственном бюджете на 2012 год для потребностей судов предусмотрено в полутора раза больше средств, чем в этом году.

Существенно укрепить основы финансовой независимости судов, в том числе и относительно судейского вознаграждения, призван принятый Закон Украины «О судебном сборе».

«Имеющиеся новации, а также успешное проведение реформ являются залогом построения в Украине правового государства и гражданского общества, которое выступает одной из самых главных гарантий соблюдения прав человека в нашей стране», - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что судебная реформа в нашем государстве будет продолжена.

«Мне известны рекомендации Венецианской комиссии о необходимости дальнейшего совершенствования судебной системы Украины. Я разделяю такие взгляды. Однако воплощение в жизнь рекомендаций не возможно без изменения Основного Закона Украины», - сказал Президент, добавив, что именно с этой целью он поддержал инициативу о необходимости создания Конституционной Ассамблеи.

Процесс внесения изменений в Конституцию Украины должен носить системный характер и касаться как внедрения дополнительных конституционных гарантий прав и свобод человека, так и реформирования отдельных институтов, в том числе и судебной власти.

«На сегодняшний день процесс подготовки предложений по совершенствованию конституционного регулирования отношений продолжается. Он призван предложить комплексные изменения к Конституции Украины, которые позволят учесть рекомендации европейских институтов и опыт реформирования зарубежных стран», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.