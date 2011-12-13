Онопенко: Я принял решение не баллотироваться, но в жизни все бывает....

Василий ОНОПЕНКО, срок полномочий которого в должности председателя Верховного Суда истек 29 сентября, планирует поддержать кандидатуру Петра ПИЛИПЧУКА на должность председателя ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

В то же время, В.ОНОПЕНКО не исключил, что и сам будет баллотироваться на эту должность. «В жизни все бывает», - сказал он.

«Сейчас я в раздумьях. Я, конечно, поддерживаю П.ПИЛИПЧУКА. Это прекрасный человек, мой коллега, мой заместитель. Я думаю, что с точки зрения стабилизации в Верховном Суде это было бы неплохо», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Он отметил, что они с П.ПИЛИПЧУКОМ имеют общие взгляды на работу Верховного Суда. «Мои идеи – это и его идеи. Мы все делали вместе. Поэтому я, в принципе, принял решение не баллотироваться, но в жизни все бывает», - сказал В.ОНОПЕНКО.

В то же время, он категорически не согласился с тем, что его решение не баллотироваться на должность председателя ВСУ связано с амнистией его зятя Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Печерский районный суд Киева амнистировал бывшего первого заместителя министра юстиции Е.КОРНИЙЧУКА.

Уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям). Ему было выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением во время проведения госзакупок.