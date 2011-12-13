Защита Тимошенко еще не знает, кто будет рассматривать апелляцию

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО пока не проинформирована о составе коллегии судей Апелляционного суда Киева, в котором сегодня будет рассматриваться по существу жалоба на приговор суда первой инстанции по газовому делу.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Николай ТИТАРЕНКО, которого Печерский райсуд Киева во время рассмотрения дела отстранил от процесса.

«Нам пока не известны фамилии судей, кроме одного – судьи-докладчика Елены СИТАЙЛО, если ее еще не заменили», - сказал Н.ТИТАРЕНКО.

По его словам, сегодня на заседании суда защита снова планирует заявить ходатайство о допуске двух отстраненных защитников – Сергея ВЛАСЕНКО и Н.ТИТАРЕНКО – к процессу.

Кроме того, защита намерена требовать от суда изменения для Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Возле Апелляционного суда Киева уже собираются сторонники Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы выразить ей свою поддержку. Они держат флаги партии «Батькивщина», фотографии Ю.ТИМОШЕНКО, а также скандируют: «Банду вон!», «Юле – свободу!», «Милиция с народом!».

По оценкам милиции, на данный момент возле суда находится не более 1,5 тыс. участников акции