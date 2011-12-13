Будет ли присутствовать Тимошенко на рассмотрении апелляции?

Рассмотрение апелляции на приговор Юлии Тимошенко по существу состоится, подтвердили в пресс-службе Апелляционного суда Киева. Впрочем, в ней не смогли объяснить, будет ли экс-премьер-министр присутствовать на заседании, передает Радио Свобода.

Присутствие Юлии Тимошенко на заседании по рассмотрению апелляции остается под сомнением и для стороны защиты. Ее болезнь позвоночника обостряется, а надлежащей медицинской помощи нет, отметил адвокат Тимошенко Николай Серый. Ранее защита экс-премьера настаивала на том, чтобы слушание перенесли, пока она выздоровеет и сможет самостоятельно принимать участие в судебных заседаниях. Однако судья Елена Ситайло 1 декабря этого года приняла решение о том, что апелляция может рассматриваться и без участия Тимошенко. Следовательно, защита снова обратится в суд с ходатайством, – отметил Николай Серый.

«Заседание должно быть проведено при участии Юлии Тимошенко. При этом ей должны оказать надлежащую медицинскую помощь. Лишь при таком условии мы хотели бы, чтобы она принимала участие в этом процессе. Во-вторых, речь идет о нашем ходатайстве относительно обязательности проведения судебного следствия. Ведь следствие в суде первой инстанции было проведено с грубыми отклонениями от требований закона», утверждал адвокат.

По словам Николая Серого, есть единственный путь улучшения здоровья Тимошенко – освобождение из-под ареста и проведение надлежащего лечения в стационарном заведении.

Ранее Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что Юлию Тимошенко перевели в палату медико-санитарной части Киевского следственного изолятора. Между тем, как сообщает газета «Комсомольская правда в Украине», Тимошенко могут перевести обратно в камеру. Газета приводит слова руководителя Государственной пенитенциарной службы Александра Лисицкова.

«Если человек не будет лечиться, то его нужно или перевести в камеру, или держать под стражей. А не занимать место в лазарете», – приводит цитату газета.

В СИЗО бывшая премьер-министр находится с начала августа. Тогда суд изменил для нее меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. В октябре Печерский райсуд Киева вынес приговор Юлии Тимошенко – 7 лет лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий во время заключения «газовых» контрактов с Россией.