Королевская: Закон о рынке земли сделает украинцев попрошайками

Приняв в целом законопроект о рынке земли, действующая власть окончательно лишит фермеров возможности работать в аграрном бизнесе. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя УНИАН принятый в первом чтении законопроект «О рынке земли» (№ 9001-д).

«Продажа земли по «схеме», предложенной властью, просто-напросто крадет наше будущее. Принятый закон сделает попрошайками всех украинцев, которые имеют отношение к земле, - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Власть сделала все, чтобы окончательно лишить малых и средних предпринимателей возможности работать в аграрном бизнесе: фермерские хозяйства росчерком пера просто исключили из списка субъектов, которым разрешено покупать землю».

Депутат отметила, что принятый в первом чтении законопроект предусматривает: создание государственного оператора-монополиста на рынке земли; исключение фермерских хозяйств из перечня субъектов, имеющих право на приобретение земель с/х назначения; создание Земельного банка, наделенного монопольным положением по земельной ипотеке.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, создание государственного оператора на рынке земли, который имеет монопольное право на регистрацию всех земельных операций, создаст неограниченную коррупционную схему, поскольку, согласно новой редакции документа, никакой ответственности за свои действия государственный оператор не несет. Вместе с тем, внесение Земельного банка в перечень субъектов, имеющих право на приобретение землю, наделяет его монопольным положением по земельной ипотеке, а это, соответственно, лишает другие банки такой возможности.

«Нынешний законопроект о рынке земли - это энциклопедия государственной коррупционной машины в земельной отрасли, - подчеркнула народный депутат. - Принятие его в нынешнем виде - это преступление перед своим народом».

Принципиальное решение о внедрении рынка земли в Украине, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, должно быть принято только гражданами путем проведения всеукраинского референдума.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 г. в Украине прекращает действовать мораторий на продажу земель с/х назначения.

Сегодня, 9 декабря, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 9001-д «О рынке земель». Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов.

Напомним, 17 ноября 2011 г. вернула в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению проект закона «О рынке земель». За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов при минимально необходимых 226.