Кандидатов в ВР проверят на соответствие деклараций их жизни

Активисты новосозданного движения ЧЕСТНО заявили о проведении “народной люстрации” кандидатов на предстоящие выборы в Верховную Раду, которые состоятся в октябре 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения, сегодня в помещении Культурно-художественного центра Национального университета «Киево-Могилянская академия» состоялась презентация Общественного движения ЧЕСТНО, цель которого предоставить украинскому избирателю информацию о степени народного доверия, которое заслуживают те или другие кандидаты в депутаты.

Основанием для оценки станут 6 публично разработанных «критериев добропорядочности». Каждый из них позволяет сделать вывод о соответствии заявлений кандидатов их реальным поступкам и образу жизни. В частности, если речь идет о депутатах нынешнего созыва, желающих опять попасть в Верховную Раду, – значительное внимание будут обращать на то, не нарушал ли депутат требования Конституции Украины путем неличного голосования в парламенте, добросовестно ли ходил он на работу, которую ему обеспечивают налогоплательщики, и не предавал ли он своих избирателей, меняя свою лояльность политической силе, с которой попал в парламент.

Дополнительно депутатов, а также всех других кандидатов, будут проверять на соответствие их деклараций о доходах действительному образу жизни, был ли кандидат замечен в потенциально коррупционных деяниях и не покушался ли на права и свободы людей своими действиями или бездеятельностью.

Сбор информации будет осуществляться из открытых общедоступных источников, в соответствии с разработанной методикой и с привлечением помощи общественных активистов.

Анализ «добропорядочности кандидатов» участники Движения начнут уже через несколько месяцев, а наиболее активная фаза исследований придется на август-сентябрь следующего года - разгар официальной избирательной кампании кандидатов.

Эмблемой Движения активисты выбрали чеснок – символ борьбы с нечистой силой и традиционное средство очищения организма от паразитов. «Фильтруй Раду!» – основной призыв участников Движения к украинцам.

«Украинский избиратель находится в апатии и раздражен отсутствием полноценной возможности выбора среди существующих политических сил, большинство из которых неоднократно успело запятнать свою репутацию, но продолжают вести себя так, будто мнение людей не имеет для них особого значения. Исправить эту ситуацию путем предоставления достаточной информации о добропорядочности кандидатов как раз и призвано движение ЧЕСТНО», – заявил Евгений РАДЧЕНКО, представитель организации Интерньюз-Украина и соорганизатор презентации.

Накануне официальной презентации Движения был сформирован его Координационный совет, в который вошли 12 общественных организаций: Центр UA, Интерньюз-Украина, Комитет избирателей Украины, Фонд “Демократические инициативы” им. Илько Кучерива, Центр политических студий и аналитики, Институт массовой информации, Институт медиа права, Фонд “Общественность”, Антирейдерский союз Украины, Всеукраинский профсоюз “Народная солидарность”, “Холодноярская инициатива”, “Украинское дело”.

Движение открыто для присоединения всех желающих при условии поддержки общих ценностей, изложенных в Манифесте, с которым можно ознакомиться на официальном веб-сайте Руха по адресу - chesno.org.