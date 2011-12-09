Власенко: судья сел возле параши и 12 часов вел заседание

Суд над Юлией Тимошенко в камере СИЗО был проведен, чтобы Украина не имела возможности подписать соглашение по евроинтеграции.

Об этом сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко в эфире телеканала ТВi, комментируя решение выездного заседания суда в Лукьяновском СИЗО по аресту экс-премьера.

"Янукович делает все, для того, чтобы Украина не имела возможности подписать соглашение по евроинтеграции", - заявил защитник.

"Он понимает, что надо сделать откровенный, извините, плевок в лицо Европе, для того чтобы европейцы сказали: мы с дикарями не можем быть в одном сообществе", - уточнил Власенко.

"Это было сделано откровенно. В преддверии саммита. Это было сделано сознательно, в течение двух дней. Была возможность подумать, если бы это была какая-то ошибка, эксцесс исполнителей", - заверил депутат от БЮТ.

"Нет такой нормы УПК, которая предусматривает выездные заседания", - рассказал он.

"Они же хитрые ребята, они вспоминают 2001 год, когда работала эта норма. Не могло быть выездных заседаний с 2001 года, они не предусмотрены кодексом", - уточнил защитник, прокомментировав заявление Государственной пенитенциарной службы по проведению 270 выездных заседаний.

"Это была камера в медицинской части. Камера-палата, она так же закрывается. Там просто таблички другие", - рассказал Власенко.

Он уточнил, что не знает, где была совещательная комната судьи.

"Его (судью) выводили. Его конвоировали двое сотрудников милиции, которые были все время внутри камеры", - отметил защитник.

"Нас в камере было: Юлия Владимировна, я, прокурор, следователь СБУ, судья, его секретарь, представитель уполномоченного по правам человека и двое охранников-милиционеров", - рассказал Власенко.

"Это было шоу, которое все называли судебное заседание. Пришел человек опять в мантии, зашел, сел возле того, что называется, извините, параша и начал проводить заседание. 12 часов с небольшими перерывами", - уточнил он.

Защитник также сообщил, что была аудиофиксация судебного процесса и "надеюсь, это не является тайной следствия".

Украинская правда