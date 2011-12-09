В суде показали пленку, на которой якобы видно, что Ландик промахнулся

Сегодня в ходе судебного заседания по делу об избиении девушки депутатом Луганского городского совета Романом ЛАНДИКОМ его адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы видеозапись инцидента в ресторане «Баккара» в ночь на 4 июля не была приобщена к делу.

Как передает корреспондент УНИАН, защита объясняет это тем, что видеозапись является не оперативной съемкой, а записью с камер частного ресторана.

Это ходатайство будет рассмотрено во время следующего заседания, которое состоится в понедельник, 12 декабря.

Вопрос о видеосъемке возник после того, как на судебном заседании начался просмотр видеозаписей с нескольких камер наблюдения, которые показывали свидетелям. Демонстрация видео велась не в хронологическом порядке - начали с камеры №13, в записи с которой зафиксировано не начало конфликта, а период, когда Р.ЛАНДИК удерживал Марию КОРШУНОВУ. На видео видно, как вторая пострадавшая Дарья ЗАЯЦ бьет Р.ЛАНДИКА в рану на голове и пинает его ногами. Сама же Д.ЗАЯЦ заявляла ранее суду, что не била Р.ЛАНДИКА, а отталкивала от М.КОРШУНОВОЙ.

Затем в суде просмотрели видеозапись с камеры №19, которая направлена на вход-выход ресторана «Баккара». Запись была сделана около трех часов ночи, когда все участники происшествия и многие свидетели собрались возле выхода из здания. На записи видно, как приехали охранники государственной службы охраны.

Далее просмотрели видеозапись с камеры №22 - она снимает вид сверху. Потом - запись с камеры №23. Именно с нее взята основная часть того видео, что появилось в интернете. На видео можно увидеть, что удара в нос девушке как такового не было – Р.ЛАНДИК промахнулся. После этого молодой человек сел на диван, затем ушел в туалет, а М.КОРШУНОВА осталась за столом. Видно, что к столику подходили официантка и Максим ПОЛЯКОВ. Затем Р.ЛАНДИК вернулся, вытащил М.КОРШУНОВУ из-за стола, и они оба упали на пол.

В общей сложности запись видео со всех камер составляет 6 часов. Ранее директор ресторана «Баккара» сообщал суду, что в разное время в заведении работает от 30 до 50-ти камер наблюдения.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от ПР В.ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.