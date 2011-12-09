Совет посла Германии Януковичу - если ассоциации не будет, пенять на себя

Если руководство Украины постоянно игнорирует то, что беспокоит ЕС и ведущих европейских политиков, то тогда стране в целом не стоит рассчитывать на успех в Евросоюзе.

Об этом в своей статье для "Украинской правды" написал посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ.

По его словам, в настоящее время перед ЕС встал вопрос, можно ли будет успешно завершить еще в этом году Соглашение об ассоциации с Украиной, о котором ведутся переговоры уже нескольких лет.

"И это в ту минуту, когда у Европейского Союза возникли серьезные сомнения в том, действительно ли украинское руководство искренне в своих словах по поводу европейской интеграции. Сомнения эти ежедневно все растут", – написал посол.

"При этом судебные процессы и чрезмерное применение арестов в отношении бывших членов правительства – лишь верхушка айсберга различных беспокойств", - сказал он.

Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ напомнил, что еще во время визита Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Берлин 31 августа 2010 года выражалась обеспокоенность по поводу давления на СМИ.

"К этому ежедневно добавляются и другие беспокойства: давление на предприятия со стороны органов безопасности, обыски адвокатских контор, невзвешенное применение такой меры пресечения, как предварительное заключение, сфабрикованные процессы, чтобы расставить своих сторонников на всех возможных должностях, и многое другое", – возмутился посол.

По его словам, Германия со своими партнерами "не может закрывать глаза на такое развитие событий".

"Если не удастся подписать Соглашение об ассоциации, то причины этого следует искать только у себя и в собственной политике", – сказал Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ.