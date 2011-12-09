Нардепам-бютовцам запретили уличные акции без санкции партийной верхушки

Депутаты от фракции “БЮТ-Батькивщина” должны координировать свои действия по проведение массовых мероприятий в Украине и регионах с руководством партии “Батькивщина” и фракции “БЮТ-Батькивщина”.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Верховной Рады Украины, член партии "Батькивщина" Николай ТОМЕНКО, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания фракции.

“В пределах “Батькивщины” такие мероприятия можно проводить лишь при условии их полного согласования с руководством партии и фракции”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Кроме того, добавил он, принято решение обратиться к коллегам по оппозиции не допускать проведения “акций одной партии и одного лидера, даже если они позиционируют себя как оппозиция”. По словам вице-спикера, мотивацией принятия такого решения “является ситуация с гапоновщиной внутри оппозиции”, которую активно используют власти и подконтрольные им СМИ, чтобы показать, что оппозиция неспособна провести скоординированные мероприятия. “По плану властей, о котором мы знаем, когда будут планироваться серьезные акции протестов, в частности во время проведения судов над ТИМОШЕНКО и других резонансных событий, параллельно будут готовиться так называемые квази-оппозиционные мероприятия, которые будут освещаться СМИ”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что для того, чтобы перевести все действия в плоскость “власть-оппозиция”, необходимо сделать все, чтобы оппозиция действовала как единый организм скоординированно и сообща. “Тогда и гражданам Украины станет понятно, какие политические силы и политики работают как составляющая оппозиции, а кто как представители власти”, - добавил он.