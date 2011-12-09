Присяжнюк обещает финансировать Вишневое и в случае победы оппозиции

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что воспримет любой результат выборов в городе Вишневом и будет конструктивно работать с тем городским председателем, который победит во время свободного, прозрачного и демократического избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил, комментируя предстоящие выборы городского головы в Вишневом.

При этом А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что сегодня представители некоторых оппозиционных сил «говорят, что в случае победы их кандидата областной властью будет ограничено бюджетное финансирование Вишневого».

«Это – вздор и провокация. Я буду работать с тем мэром, которого изберут люди, всячески поддерживать инициативы местной общины, направленные на социально-экономическое развитие Вишневого и повышение благосостояния людей», - отметил губернатор.

*** Как известно, выборы городского головы Вишневого состоятся 11 декабря с.г. Уже зарегистрированы кандидатами на должность мэра города 18 представителей разных политических партий. Предыдущему городскому председателю Вишневого депутаты горсовета выразили недоверие, поэтому обязанности председателя исполняет секретарь горсовета Илья ДИКОВ.