Оппозиция ушла из ВР из-за решения «выездной сталинской тройки»

Вчерашнее решение "лукьяновского" суда в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО «убило европейскую перспективу Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении фракции «БЮТ-Батькивщина», которое зачитал сегодня с парламентской трибуны лидер фракции Андрей КОЖЕМЯКИН, после чего БЮТовцы покинули сессионный зал ВР.

«8 декабря власть совершила беспрецедентный по своей абсурдности и противозаконности поступок - приняла решение о повторном аресте Юлии ТИМОШЕНКО, которая и без того находится за решеткой», - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в «БЮТ-Батькивщине», просто в камере СИЗО, «вопреки законам и здравому смыслу, в нерабочее время выездная сталинская "тройка" на протяжении 12 часов судила нашего лидера Юлию ТИМОШЕНКО. Женщину, которая уже месяц не может встать с кровати и до сих пор не получила ни четкого диагноза, ни надлежащего лечения. Лидера оппозиции, который уже более 4 месяцев незаконно и безосновательно сидит в тюрьме, но страх перед которым вынуждает власть предпринимать все более абсурдные и маразматические шаги».

По убеждению депутатов этой фракции оппозиции, вчерашние события ярко демонстрируют: «В стране нет судопроизводства, а есть лишь диктатор - и силовые органы как инструмент репрессий. Все это вынуждает проводить аналогии с 37-м годом».

«Власти начхать на европейские ценности, о которых они так много говорят за границей. Им начхать на ценности человеческие. У них есть одна цель - уничтожить Юлию ТИМОШЕНКО не только морально, но и физически.

В то же время вчерашнее решение "лукьяновского" суда направлено на уничтожение не только лидера оппозиции. Принятое накануне судьбоносного саммита, это решение власти сознательно убило европейскую перспективу Украины», - отметили в «БЮТ-Батькивщине».

«У Юлии ТИМОШЕНКО повторно забрали свободу, и одновременно каждого из украинцев лишили европейского будущего: высоких зарплат, достойных пенсий, качественной медицины, конкурентоспособного образования, в конце концов – возможности безвизовых поездок в Европу», - отмечается в заявлении.

В то же время, по словам ее авторов, большинство в Верховной Раде само заблокировало трибуну, чтобы «совершить самое масштабное преступление и протянуть грабительский закон о хищении украинской земли».

«Этот позорный закон будет отменен! Земля будет возвращена украинскому народу!», - пообещали во фракции.

В заявлении отмечается, что фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС продолжат протест против «беззакония и произвола» власти.

«Организаторы репрессий должны понести ответственность, в том числе путем применения к ним персональных санкций со стороны развитых стран. Юлия ТИМОШЕНКО и другие оппозиционеры, признанные всем миром политическими узниками, должны выйти на свободу», - подчеркнули в «БЮТ-Батькивщине», добавив, что только отстранение этого режима от власти может остановить «молох политических репрессий» и вернуть Украину на настоящий европейский путь.