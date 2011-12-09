Власенко: Тимошенко арестовали навсегда

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что Шевченковский районный суд Киева в нарушение норм действующего законодательства Украины арестовал Юлию ТИМОШЕНКО на неограниченный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Ю.ТИМОШЕНКО арестована бессрочно, навсегда», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник экс-премьера процитировал соответствующее постановление суда, в котором говорится: «Избрать в отношении Ю.В.ТИМОШЕНКО, гражданки Украины… несудимой... меру пресечения в виде взятия под стражу и в дальнейшем удерживать в следственном изоляторе города Киева».

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что действующее законодательство Украины предусматривает максимальный срок применения такой меры пресечения, как взятие под стражу, сроком на два месяца.

В соответствии с этим судебным актом, Ю.ТИМОШЕНКО арестована бессрочно, на всю жизнь, пока не будет отменено это постановление, хотя законом предусмотрен максимальный срок применения такой меры пресечения на два месяца. «Это очередное грубое нарушение требований действующего законодательства», - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление следователя СБУ об избрании в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, уже арестованной по "газовому делу", меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с расследованием дела корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Соответствующее решение суд вынес на выездном заседании, которое состоялось в Лукьяновском СИЗО.