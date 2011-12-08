Харьковские чернобыльцы начали бессрочную акцию протеста

В Харькове началась бессрочная акция протеста чернобыльцев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции, чернобылец, Валерий БЕЛЯКОВ.

Он отметил, что харьковские чернобыльцы будут требовать выполнения решений судов о назначении пенсий и доплат. По его словам, акция началась в поддержку чернобыльских выступлений, которые проходят в Донецке, Киеве и других городах Украины.

В.БЕЛЯКОВ подчеркнул, что сегодня около 12.00 в Харькове будет проходить согласительный совет, на котором чернобыльцы будут настаивать на установлении палаток.

По его словам, палатки планируется установить в парковой зоне за памятником Ленину на площади Свободы. «Акция будет длиться, пока не начнется выполнение решений судов о назначении пенсий чернобыльцам», - сказал В.БЕЛЯКОВ.

По его словам, в настоящее время чернобыльцы не планируют начинать голодовку.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня около 150 представителей чернобыльских организаций региона начали пикетирование областного управления Пенсионного фонда Украины. Пикетирующие требуют выплаты пенсий в размерах, которые были установлены решениями судов. А также требуют запретить ПФУ самовольно изменять размер пенсий чернобыльцев.