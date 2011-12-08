Томенко: никаких союзов с Партией регионов

Представители оппозиции завершают работу над программным документом, на основании которого будет осуществляться сотрудничество объединенной оппозиции во время выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга, сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

«Настоящий документ будет иметь идеологическую составляющую, документ будет содержать общие принципы того, в какой части мы сотрудничаем и о стремлении иметь единый список мажоритарников», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, добавил вице-спикер, документ будет предусматривать предупреждение возможности создания парламентского большинства в следующем составе ВР любыми провластными силами. «Все политические партии, которые подпишут настоящий документ, четко засвидетельствуют, что у них есть два пути – создать парламентское большинство в следующей Верховной Раде и обязательство не создавать никаких парламентских объединений с Партией регионов», - добавил Н.ТОМЕНКО.