Луценко сказал, что очищение - это когда нет Порошенко

Отсутствие Петра Порошенко в списке блока "Наша Украина – Народная Самооборона" является следствием реакции этой политической силы на требование граждан относительно очищения его рядов.

Об этом заявил журналистам на пресс-конференции лидер блока Юрий Луценко.

"Наш блок отличается от других умением слышать граждан о требовании очищения списка. Сейчас эта страница перевернута, и на съезде мы утвердили список, который является доказательством этого обновления", - добавил он.

Вместе с тем на вопрос, что в списке делают такие люди, как Иван Плющ, Александр Омельченко, Владимир Стельмах, Луценко ответил, что сила не обязывалась вести в парламент "комсомольский отряд".

"Любая ответственная политическая сила должна опираться на опыт предшественников", - объяснил присутствие этих всех в списке Луценко.

Вместе с тем, перед этим в общении с журналистами на упрек об одиозности лица Омельченко, Луценко попросил задавать ему вопросы, а не навязывать свое мнение.

Украинская правда