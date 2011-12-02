Врачи говорят, что стоит провести независимое обследование Тимошенко

Врачи считают необходимым провести независимое обследование экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.

Об этом врачи сказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Правда о состоянии здоровья Юлии ТИМОШЕНКО, которая незаконно лишена свободы и медицинской помощи".

«Учитывая резонансность дела, мне кажется, что было бы абсолютно нормально согласиться на то, чтобы ТИМОШЕНКО осмотрели независимые врачи, в том числе из-за границы, которые предлагают свои услуги», - сказал член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор экс-министр здравоохранения Украины Николай ПОЛІЩУК.

По его словам, в СИЗО нет условий для обследования и лечения Ю.ТИМОШЕНКО на должном уровне. Н.ПОЛИЩУК считает, что соответствующие условия есть в Киевской областной клинической больнице, где Ю.ТИМОШЕНКО обследовали в прошлом месяце.

«Там есть условия для того, чтобы можно было обследовать, проводить лечение, и туда можно пригласить, в том числе, и независимых экспертов», - сказал он.

По словам Н.ПОЛИЩУКА, если на протяжении определенного времени Ю.ТИМОШЕНКО не удастся снять болевой синдром, то ей может быть показано хирургическое вмешательство, но она должна предоставить согласие на это.

По словам Н.ПОЛИЩУКА, по просьбе защиты Ю.ТИМОШЕНКО он изучил результаты ее обследования, которое было сделано в Киевской областной больнице.

«Могу сказать, что есть патологические изменения, вызывающие боль, которая может проявляться при любой активности. Это может проявляться не только в положении сидя или лежа», - сказал он.

«Мое заключение однозначно: такие симптомы ограничивают движение и любую активность», - подчеркнул Н.ПОЛИЩУК.

В то же время он отметил, что у Ю.ТИМОШЕНКО нет онкологического заболевания.

«По той картине, которая сегодня есть, данные МРТ и описание, я бы сказал грамотное описание врачей, можно четко сказать, что патология позвоночника - это не онкология, это никакое не заразное заболевание, это заболевание обычное, которое может быть у любого человека при определенных условиях жизни», - сказал Н.ПОЛИЩУК.

Он заметил, что заболевание Ю.ТИМОШЕНКО требует лечения в специализированном учреждении. «Вылечить это просто уколами и различными манипуляциями, которые могут проводиться в неспециализированном заведении, невозможно», - добавил Н.ПОЛИЩУК.

Он также считает, что для проведения качественного лечения Ю.ТИМОШЕНКО должна сдать детальный анализ крови.

В свою очередь, сосудистый хирург, врач высшей категории Анатолий ДЬЯЧОК отметил, что его возмутили слова о том, что у Ю.ТИМОШЕНКО не найдено смертельных заболеваний.

«В международной квалификации болезней и причин смерти нет деления на смертельные и несмертельные заболевания», - заявил он.

Врач считает необходимым выявить причину кровоподтеков на теле Ю.ТИМОШЕНКО. «Убежден, что ТИМОШЕНКО нуждается в независимом полном медицинском обследовании для установления точного диагноза в независимом лечебном учреждении», - сказал А.ДЬЯЧЕК.

Как сообщал УНИАН, в октябре Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось, она не может двигаться из-за боли в спине.

23 ноября в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что в тот день в одном из лечебных учреждений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТМОШЕНКО. В частности, ей была сделана магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

28 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание Ю.ТИМОШЕНКО на должном, европейском, уровне.

29 ноября экс-премьер была переведена в одну из палат медико-санитарной части Киевского СИЗО для прохождения назначенного курса лечения.

1 декабря пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО получила результаты обследований, проведенных 23 ноября.

В ГПтС также добавили, на основании полученных результатов инструментального обследования в Киевской областной клинической больнице членами комиссии Минздрава было подписано заключение, в котором указано, что угрозы жизни Ю.ТИМОШЕНКО нет, наблюдается определенная тенденция к улучшению ее самочувствия, назначен соответствующий курс лечения, в связи с чем она переведена в медико-санитарную часть Киевского СИЗО.