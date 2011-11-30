Обвиняемые в теракте в минском метро приговорены к расстрелу

Обвиняемые в теракте в минском метро приговорены к смертной казни.

Как сообщает РИА «Новости», Верховный суд Беларуси приговорил Дмитрия КОНОВАЛОВА и Владислава КОВАЛЕВА, которые обвиняются по делу о теракте в метрополитене, к высшей мере наказания - расстрелу.

Верховный суд Беларуси установил, что теракт в метро 11 апреля совершил Д.КОНОВАЛОВ при соучастии В.КОВАЛЕВА, говорится в приговоре, который зачитал заместитель председателя суда Александр ФЕДОРЦОВ.

Суд установил, что "КОНОВАЛОВ совершил лично и при соучастии КОВАЛЕВА ряд преступлений, в том числе особо опасных", - говорится в приговоре.

"Виновность обвиняемых подтверждается собранными и исследованными судом доказательствами", - сказал судья.

«КОНОВАЛОВ при пособничестве КОВАЛЕВА совершил 11 апреля взрыв на станции метро «Октябрьская», сопряженный с гибелью людей. Совместно с В.КОВАЛЕВЫМ привел взрывное устройство в готовность и разместил его в сумке, после чего доставил взрывное устройство на станцию и привел его в действие», - отмечается в приговоре.

Также суд установил, что Д.КОНОВАЛОВ как самостоятельно, так и при соучастии других лиц, в частности, В.КОВАЛЕВА, совершил взрывы в подъездах домов в Витебске, взрыв на фасаде Витебской детской библиотеки, взрыв нескольких растяжек под Витебском, в результате которых пострадали пешеходы, поджог газетного киоска и автомобиля в Витебске.

Суд также считает доказанной вину Д.КОНОВАЛОВА во взрыве в 2008 году в День Независимости в центре Минска. При этом были установлены две бомбы, одна из которых не взорвалась. Несколько десятков человек пострадали.

В.КОВАЛЕВ во всех случаях достоверно знал, но не сообщил о том, что Д.КОНОВАЛОВ готовит данные преступления, говорится в приговоре.

Суд также установил, что в результате теракта в метро потерпевшим причинен ущерб на сумму 175 миллионов белорусских рублей (около 20 тысяч долларов) по нынешнему курсу, а метрополитену - 2 миллиарда 168 миллионов рублей (около 252 тысяч долларов).

*** Взрыв в Минске прогремел 11 апреля вечером в час пик на пересадочной станции метро "Октябрьская". Теракт унес жизни 15 человек, более 200 были госпитализированы. Спустя сутки после взрыва белорусские спецслужбы задержали подозреваемых в терроризме Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА. Суд над ними начался 15 сентября.