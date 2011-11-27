Донецкая милиция подтвердила смерть чернобыльца

В Донецке милиция подтвердила факт смерти сегодня одного из участников акции протеста чернобыльцев, объявивших голодовку против сокращения им пенсионных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН со ссылкой на данные врачей больницы «скорой помощи».

По его словам, умер горняк 1942 года рождения.

В связи со случившимся на территории палаточного городка возле здания регионального Управления Пенсионного фонда Украины около 70 человек, участников акции, стали по периметру разобранной и разгромленной штабной палатки и почтили минутой молчания своего товарища.

Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестные, сопровождаемые милицией, насильно свернули штабную палатку протестующих инвалидов-чернобыльцев, оставив голодающих просто на улице.

На месте происшествия присутствовали заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман РОМАНОВ и начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ.