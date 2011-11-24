В суде допросили брата Луценко

Сергей ЛУЦЕНКО не верит, что его брат - экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО - совершил преступления, которые ему инкриминируют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛУЦЕНКО сказал сегодня на допросе в качестве свидетеля в Печерском районном суде Киева.

«Преступления, которые инкриминируют ЛУЦЕНКО, - я в это не верю, это совершенно невозможно», - заявил он.

Вместе с тем, С.ЛУЦЕНКО сообщил суду, что знаком с бывшим водителем своего брата – Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ - с 1993 года, когда тот работал водителем в Ривне. «Работа ПРИСТУПЛЮКА меня мало интересует, я не знаю, как происходит оформление документов. С ПРИСТУПЛЮКОМ были случайные встречи: когда я выходил из дома брата, то машина его стояла и мы просто с ПРИСТУПЛЮКОМ здоровались», - рассказал С.ЛУЦЕНКО.

Характеризуя этого водителя, он отметил, что тот «внимателен и осторожен на дороге. Является человеком, профессионально исполняющим свои обязанности».

В то же время С.ЛУЦЕНКО отметил, что его брат, находясь на должности министра внутренних дел, получал лишь зарплату и никакие другие деньги ему не поступали, а 4-комнатную квартиру в Киеве, в которой Ю.ЛУЦЕНКО проживает с семьей, он приобрел тогда, когда был народным депутатом Украины.