МИД передумал: парафирование Соглашения в декабре не принципиально

Украина не имела принципиального намерения парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите Украина - ЕС, который запланирован на 19 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам вечером 23 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

“У нас не было принципиального намерения именно парафировать именно на саммите. Идея была – объявить о завершении переговоров”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что парафирование Соглашения об ассоциации является техническим процессом, который предусматривает визирование 1,5 тыс. страниц нового соглашения главами переговорных команд Украины и ЕС.

“Это не есть политический акт”, - подчеркнул П.КЛИМКИН.

Он отметил, что само парафирование станет возможным, когда завершится техническая работа над текстом соглашения. При этом заместитель министра не уточнил, сколько времени может занять робота над техническим завершением текста соглашения.

П.КЛИМКИН также напомнил, что после парафирования Европе понадобится не менее 5-6 месяцев для подготовки документа для подписания, поскольку он должен быть переведен на все 23 официальных языка Евросоюза.

Как сообщали СМИ, Министерство иностранных дел Украины еще неделю тому назад надеялось, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом будет парафировано 19 декабря.

Об этом 17 ноября заявил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин, комментируя информацию в СМИ о том, что парафирование документа в этом году может не состояться.

"Переговоры - это процесс, и в нем есть разные нюансы. Но ключевая наша цель, парафирование Соглашения об ассоциации на саммите Украина - ЕС 19 декабря, по состоянию на сегодня прослеживается довольно четко", - цитирует работника МИД сайт "Новинар".

По его словам, в большинстве стран-членов ЕС, Европарламенте, в европейских общественных кругах прослеживается однозначная поддержка европейского будущего Украины, есть понимание того, что это Соглашение необходимо не отдельным политикам, а всему украинскому народу и всей Европе.

"И поэтому мы с большим оптимизмом смотрим на саммит 19 декабря и призываем украинские СМИ не заниматься инсинуациями в поисках горячих сенсаций, а присоединится к тем гражданам Украины, которые надеются на то, что в декабре нам удастся предпринять решительный шаг в сторону сближения с ЕС. Поэтому мы решительно осуждаем тех украинских журналистов, которые ради горячих сенсаций пытаются найти хоть какой-то признак того, что движение Украины в ЕС будет остановлено", - отметил Волошин

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году.

11 ноября этого года стороны заявили о завершении переговорного процесса.

Единственным вопросом, который нуждается в политическом решении, остался вопрос перспективы членства Украины в Евросоюзе.