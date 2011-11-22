Беркутовцев забросали яйцами
21:05, 22 ноября 2011Политика
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Отбирали колонки...
Милиция силой отбирает у участников акции на Майдане Незалежности звукоусиливающую технику.
Как передает корреспондент УНИАН, бойцы «Беркута» с применением «легкой физической силы» оттеснили сторонников оппозиции от парапета напротив Главпочтамта, забирая у них при этом звукоусиливающую технику.
В свою очередь участники акции пытаются оказывать сопротивление, защищая «свое имущество». Они также выкрикивают, что действия милиции подпадают под статьи Уголовного кодекса «кража» и «разбой».
Кроме того, митингующие забросали милиционеров яйцами.
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