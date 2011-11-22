Беркутовцев забросали яйцами

Милиция силой отбирает у участников акции на Майдане Незалежности звукоусиливающую технику.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы «Беркута» с применением «легкой физической силы» оттеснили сторонников оппозиции от парапета напротив Главпочтамта, забирая у них при этом звукоусиливающую технику.

В свою очередь участники акции пытаются оказывать сопротивление, защищая «свое имущество». Они также выкрикивают, что действия милиции подпадают под статьи Уголовного кодекса «кража» и «разбой».

Кроме того, митингующие забросали милиционеров яйцами.