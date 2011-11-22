На Крещатике «помаранчевые» потолкались с милицией

Между сторонниками Помаранчевой революции и милицией на Крещатике произошла небольшая стычка.

Как передает корреспондент УНИАН, стычка возникла при попытке участников акции пройти к Бессарабской площади по Крещатику непосредственно по проезжей части.

Бойцы спецподразделения «Беркут» заблокировали движение немногочисленной колонны в количестве около 100-150 человек, не пропуская ее вперед.

Сейчас участники мероприятия остановились и выкрикивают «Банду - прочь, зэка - вон».