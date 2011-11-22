На Крещатике «помаранчевые» потолкались с милицией
20:19, 22 ноября 2011Политика
1493 0
Пытались пройти по проезжей части
Между сторонниками Помаранчевой революции и милицией на Крещатике произошла небольшая стычка.
Как передает корреспондент УНИАН, стычка возникла при попытке участников акции пройти к Бессарабской площади по Крещатику непосредственно по проезжей части.
Бойцы спецподразделения «Беркут» заблокировали движение немногочисленной колонны в количестве около 100-150 человек, не пропуская ее вперед.
Сейчас участники мероприятия остановились и выкрикивают «Банду - прочь, зэка - вон».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter