На Майдан пригнали автозаки

Припаркованы у Главпочтамта

На Майдан Независимости прибыли три автозака. Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды". Автозаки припаркованы у Главпочтамта, возле которого проходит митинг сторонников Оранжевой революции. У автозаков две роты "Беркута", которые по периметру сталкиваются с той цепью милиционеров, которая охраняет митинг "регионала" Олега Калашникова.

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