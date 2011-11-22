На Майдан пригнали автозаки

18:54, 22 ноября 2011
Политика
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Припаркованы у Главпочтамта

На Майдан Независимости прибыли три автозака.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Автозаки припаркованы у Главпочтамта, возле которого проходит митинг сторонников Оранжевой революции.

У автозаков две роты "Беркута", которые по периметру сталкиваются с той цепью милиционеров, которая охраняет митинг "регионала" Олега Калашникова.

 

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