Сторонники Тимошенко от СИЗО направились на Майдан

Сторонники экс-премьера, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО закончили пикетирования Лукьяновского СИЗО и отправились на митинг на Майдан Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, в заключение митинга руководитель Киевской городской организации партии «Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО зачитал собравшимся людям обращение от Ю.ТИМОШЕНКО по случаю Дня Свободы. В нем Ю.ТИМОШЕНКО, приветствуя украинцев, пожелала всем «вспомнить ощущение гордости за Украину, которое торжествовало 7 лет назад, и попробовать его воссоздать».

Один из лидеров БЮТ, народный депутат Сергей СОБОЛЕВ в своем выступлении напомнил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ только сегодня признал необходимость провести обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО вне пределов СИЗО. В то же время, по его словам, «наступило время обследовать самого В.ЯНУКОВИЧА».

В свою очередь Ю.ОДАРЧЕНКО заявил, что сегодня сторонники Ю.ТИМОШЕНКО пришли под стены СИЗО провести мирную акцию, однако завтра они будут готовы прийти и «взять штурмом эти стены». После этого он призвал всех собравшихся людей ехать на Майдан Незалежности для празднования 7-й годовщины начала массовых акций протеста на центральной площади Киева.