Ландика снова оставили под стражей

Судья Ленинского суда Луганска Елена ПОПОВА не удовлетворила ходатайство адвокатов депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА и не изменила меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, свой отказ судья мотивировала тем, что согласно обвинению, Р.ЛАНДИКУ грозит до 5 лет лишения свободы. Он объявлялся в международный розыск, ранее подобное ходатайство уже было рассмотрено и не было удовлетворено.

Судья также в своем постановлении указала на то, что, учитывая поведение Р.ЛАНДИКА, суд считает, что он может влиять на свидетелей.

Рассмотрение дела будет продолжено в четверг, 24 ноября.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК из бил Марию КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.