Под Лукьяновским СИЗО - митинг

Около 700 сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО пикетируют Лукьяновский СИЗО по случаю 7-й годовщины Помаранчевой революции.

Как передает корреспондент УНИАН, люди расположились вдоль всего забора СИЗО в сторону станции метро «Лукьяновская».

На акции присутствуют сторонники партий «Батькивщина», Народного Руха Украины, партии «Реформы и порядок» и других оппозиционных партий.

Перед участниками митинга выступают лидеры партии «Батькивщина».