Под Лукьяновским СИЗО - митинг

17:50, 22 ноября 2011
Политика
1415 0

Участвуют 700 сторонников Тимошенко

Около 700 сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО пикетируют Лукьяновский СИЗО по случаю 7-й годовщины Помаранчевой революции.

Как передает корреспондент УНИАН, люди расположились вдоль всего забора СИЗО в сторону станции метро «Лукьяновская».

На акции присутствуют сторонники партий «Батькивщина», Народного Руха Украины, партии «Реформы и порядок» и других оппозиционных партий.

Перед участниками митинга выступают лидеры партии «Батькивщина».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter