Под Лукьяновским СИЗО - митинг
17:50, 22 ноября 2011Политика
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Участвуют 700 сторонников Тимошенко
Около 700 сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО пикетируют Лукьяновский СИЗО по случаю 7-й годовщины Помаранчевой революции.
Как передает корреспондент УНИАН, люди расположились вдоль всего забора СИЗО в сторону станции метро «Лукьяновская».
На акции присутствуют сторонники партий «Батькивщина», Народного Руха Украины, партии «Реформы и порядок» и других оппозиционных партий.
Перед участниками митинга выступают лидеры партии «Батькивщина».
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