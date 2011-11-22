Кардинал Гузар: дух Помаранчевой революции жив

Блаженнейший кардинал Любомир (ГУЗАР) убежден, что дух Помаранчевой революции не погиб, и призывает украинцев «превратить этот дух в чин».

Об этом он пишет в своей авторской колонке на сайте «Украинская правда».

Блаженнейший ЛЮБОМИР напоминает, какой была эта революция: «на центральном майдане Киева собралось несколько сотен тысяч людей, говорили даже, что миллион; жители столицы гостеприимно принимали в свои жилища абсолютно незнакомых людей; не пролилось ни одной капли крови, не была разбита ни одна витрина, собравшиеся люди инакомыслящих приветствовали не кулаками, а цветами!».

«Почему мы забыли о нашей Помаранчевой революции? - спрашивает Кардинал ЛЮБОМИР. - Прошло несколько лет и спрашиваем себя: чужестранцы с разных концов света восхищались нашей Помаранчевой революцией, а почему же мы о ней забыли?!».

«Страна в напряжении. Из уст самого Президента прозвучала предупреждение о возможных вооруженных столкновениях. Что произошло? Может, мы не поняли той революции? Или, может, нам нужна кровавая революция, наподобие Французской или Октябрьской? Не думаю, чтобы кто-то в нашем народе желал или сегодня желает кровопролития. Не думаю, что мы не поняли… Подозреваю, что кое-кто просто не хотел понять, пытаясь превратить ее в политическое зрелище», - считает Блаженнейший ЛЮБОМИР.

Кардинал убежден, что, возможно, сейчас самое лучшее время понять, «почему после такой славной «революции» мы остались там, где были». «Самое лучшее время нам всем научиться, что нужно любить конкретных граждан и что в нашей стране должны возобладать правда и справедливость. Только тогда мир признает нас как зрелый народ, а мы заживем не только в самостоятельном и независимом государстве, но и в счастливой стране», – считает он.

Событие, известное под названием «Помаранчевая революция», прошло, однако, убежден Блаженнейший ЛЮБОМИР, ее дух не погиб. «Поэтому мы все – от самого старшего до самого младшего - должны превратить этот дух в чин. Как это сделать? Уважать каждого соотечественника, говорить правду, отдавать каждому то, что ему принадлежит...», – отметил Кардинал Любомир ГУЗАР.