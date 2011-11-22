Янукович поздравил украинцев с Днем Свободы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Днем Свободы.

Как сообщает пресс-служба Президента, в приветствии идет речь: «Свобода, Независимость, Соборность - это те непреходящие ценности, которые всегда были, есть и будут почитаемы в Украине. Мы должны делать все необходимое для их укрепления, ведь на них построен фундамент нашего государства».

Янукович поздравил соотечественников с Днем Свободы

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине во исполнение указа Президента Украины отмечают День Свободы.

21 ноября 2004 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого ЦИК объявила победителем кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА. В то же время сторонники другого кандидата - Виктора ЮЩЕНКО - отмечали многочисленные нарушения избирательного законодательства и по всей стране начали акции в его поддержку.

Самая большая акция началась 22 ноября в Киеве на Майдане Незалежности, которая дала старт Помаранчевой революции. Она продолжалась более двух недель, и все это время люди не покидали Майдан.

Третьего декабря 2004 г. Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК, которым избранным Президентом был объявлен В.ЯНУКОВИЧ. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными.

После решения суда ЦИК постановила провести повторное голосование второго тура президентских выборов 26 декабря, в результате которого победил В.ЮЩЕНКО. Его инаугурация состоялась 23 января 2005 года.

19 ноября 2005 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ «О Дне Свободы». В нем отмечено: «С целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие Украинского народа, его стремления к свободе и демократическим ценностям, и в поддержку инициатив общественности постановляю: Установить в Украине День Свободы, который отмечать ежегодно 22 ноября».