УГКЦ призывает власть выполнить долг перед чернобыльцами и афганцами

Украинская греко-католическая церковь призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и правительство Украины выполнить долг государства перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и участниками боевых действий в Афганистане.

Об этом заявил секретарь Синода епископов УГКЦ Богдан (ДЗЮРАХ) в интервью корреспонденту УНИАН.

Он отметил, что Церковь с «большой обеспокоенностью и болью следит» за голодовкой чернобыльцев и протестами других незащищенных социальных групп.

По словам секретаря Синода УГКЦ, в обстоятельствах, когда государство должно заботиться о категориях людей, пострадавших в результате чьих-то ошибочных политических решений, как например война в Афганистане, оно вынуждает их выходить на улицу.

Очевидно, считает он, Украинское государство не может взять на себя ответственность за решение коммунистических идеологов Советского Союза, которые посылали юношей в афганский ад, но долгом Украинского государства является сделать все, чтобы помочь своим гражданам «залечить раны прошлого и чувствовать себя социально защищенными».

Так же, по мнению секретаря Синода, лишены надлежащей опеки и защиты ликвидаторы аварии на ЧАЭС, люди, которые рисковали своим здоровьем и жизнью, чтобы предотвратить намного более масштабную катастрофу, которая могла случиться, если бы пожар на 4-м энергоблоке станции не удалось своевременно затушить.

«И вот теперь эти люди, у которых подорвано здоровье, вынуждены бороться за свои права, которые им по закону принадлежат, против собственного государства. Такое положение вещей показывает, насколько далеко наше государство не только от понятия социального, но даже просто цивилизованного, где уважаются основные права человека и не допускается унижение достоинства слабых», – считает он.

«То, что называют льготами, по моему мнению, не является льготами. Это – долг государства перед теми людьми, которые были готовы отдать свою жизнь ради спасения нашей Родины, и даже значительной части Европейского континента», – сказал Б.ДЗЮРАХ.

Он заверил, что Церковь молится за этих людей. «У нас на сердце лежит их судьба, и мы апеллируем ко всем ответственным инстанциям: органам государственной власти, Пенсионному фонду, чтобы они воздали должное этим людям и обеспечили достойное отношение к ним, необходимое лечение и выплаты пенсий в соответствующем размере», – отметил секретарь Синода УГКЦ.