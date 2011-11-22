МИД Польши пока не подтверждает, что министр Сикорский едет к Ахметову

Министерство иностранных дел Польши пока не подтверждает, что руководитель МИД Радослав СИКОРСКИЙ может посетить с визитом Украину в среду, 23 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал представитель пресс-службы министерства.

"Мы пока не комментируем это дело. Ожидаем официальное сообщение", - сказал собеседник агентства, и не исключил, что оно может появиться сегодня или завтра.

Накануне другой представитель МИД Польши не подтвердил, но и не опроверг сообщения в СМИ о запланированном на 23 ноября визите Р.СИКОРСКОГО и министра иностранных дел Швеции Карла БИЛЬДТА в Донецк.

Как известно, 21 ноября "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в среду, 23 ноября, Украину с неофициальным визитом могут посетить министры иностранных дел Польши и Швеции Р.СИКОРСКИЙ и К.БИЛЬДТ.

По информации источников, европейские дипломаты планируют побывать в Донецке и встретиться с бизнесменом, владельцем футбольного клуба «Шахтер» Ринатом АХМЕТОВЫМ. Формальной причиной визита является приглашение на матч Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Порта" (Португалия) от имени Р.АХМЕТОВА.

В то же время ожидается, пишет издание, что европейские политики попробуют повлиять на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с помощью лиц из его окружения.

«В частности, приезд Р.СИКОРСКОГО и К.БИЛЬДТА может быть последней возможностью убедить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА изменить точку зрения относительно дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и процессов свертывания демократии перед саммитом Украина-ЕС, на котором планируется парафировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом», - отмечает «Украинская правда».

В Посольстве Швеции в Украине "Украинской правде" подтвердили, что К.БИЛЬДТ в среду посетит Донецк по приглашению Р.АХМЕТОВА.

Польша и Швеция были инициаторами программы Евросоюза "Восточное партнерство".