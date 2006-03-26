Турчинову не понравилось, как и куда его пригласили

Руководитель Центрального штаба Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ называет элементом пиара предложение «Нашей Украины» о создании “помаранчевой коалиции” до окончания избирательного процесса. Об этом руководитель Центрального штаба БЮТ сообщил сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ заявил: «До окончания выборов никакой коалиции создано не будет». Он считает, что некорректно приглашать для создания коалиции в избирательный штаб другой политической силы.

По словам А.ТУРЧИНОВА, переговоры о создании коалиции могут быть начаты по окончании избирательной гонки, когда будут достигнуты договоренности о времени и месте проведения таких переговоров.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что возможная коалиция по своим цветам «не может быть ни голубой, ни помаранчевой, она должна нести цвета государственного флага».

Он сказал, что по достижении договоренности о подписании какого-либо документа по созданию коалиции будут официально поставлены в известность СМИ.

Как сообщал УНИАН, 24 марта первый заместитель руководителя избирательной кампании блока “Наша Украина” Роман ЗВАРИЧ выразил уверенность, что «помаранчевая коалиция» будет восстановлена до завершения избирательного процесса. По словам Р.ЗВАРИЧА, “23 марта состоялся очередной раунд переговоров с целью доработки окончательного документа о создании “помаранчевой коалиции”. Он утверждает, что фактически все позиции были согласованы. “Было договорено о том, что каждый из субъектов проведет свои партийные процедуры согласования и состоится еще один раунд переговоров”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Переговоры по созданию “помаранчевой коалиции” ведут "Наша Украина", Блок Юлии Тимошенко, Социалистическая партия, Гражданский блок ПОРА-ПРП и Украинский народный блок Костенко-Плюща.

Сегодня, 26 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что завтра в Секретариате Президента начнутся политические консультации относительно формирования новой парламентской коалиции. Глава государства отметил, что консультации начнут политические силы, которые раньше формировали коалицию, победившую во время Помаранчевой революции.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил: «Безусловно, речь идет о привлечении максимального круга демократических сил к формированию коалиции. По какой версии, по какому плану будет формироваться коалиция – сегодня сказать и трудно, и не трудно. Потому что, безусловно, будут оцениваться несколько вариантов комбинаций коалиции».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что поручения, по которым будут работать «его коллеги», - это не потерять никакого шанса для консолидации. Отметив, что переговоры будут многосторонними и масштабными, В.ЮЩЕНКО сказал: «Нам нужно действительно найти те политические силы, которые ставят целью стратегическое развитие Украины».