В Таможенном союзе не понимают, почему Украина еще не там

Ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана Сергей ГЛАЗЬЕВ надеется, что Украина все-таки присоединится к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в ходе круглого стола в Государственной думе РФ на тему: «За Союз».

«Мы очень рассчитываем, что и другие государства СНГ присоединятся к этому интеграционному процессу, прежде всего я имею ввиду Украину, с которой нас связывает колоссальная кооперация», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он подчеркнул, что участие Украины в ТС имеет очень большое экономическое значение.

«Честно говоря, мне трудно понять, почему украинское руководство отказывается от тех предложений, которое руководители России сделали», - сказал он.

По его словам, эти предложения позволяют стабилизировать обстановку, улучшить платежный баланс на 9 млрд. долл. стабилизировать гривню, создать условия для экономического подъема.

«Все локомотивы роста украинской экономики ориентированы на нашу совместную работу, будем надеется, что положительный опыт, который мы уже приобрели и тот импульс интеграционный, который в ядре трех государств сформировался, будет поддержан нашими ближайшими соседями», - добавил С.ГЛАЗЬЕВ.

Он напомнил, что создана рабочая группа по присоединению Киргизии к ТС, а перспективе в это объединение может войти Таджикистан.