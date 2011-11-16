Создание Ассоциации потребителей финансовых услуг - пресс-конференция

В четверг, 17 ноября, в 10.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция Украинской ассоциации антиколлекторов и правозащитников (УААП) на тему: «Точка невозврата. Восстание за финансовую справедливость в Украине».

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Обсуждение официального толкования положений обнародованного 15 ноября 2011 Решения Конституционного Суду Украины о правах потребителей.

2. На чьей стороне закон при решении вопросов заемщиков и вкладчиков в их спорах с финансово-кредитными организациями?

3. Мошеннические схемы по отбору имущества у заемщиков с участием «черных» нотариусов и банковских структур (Обсуждение Закона Украины «О запрете оказания коллекторских услуг в отношении физических лиц-должников»).

4. Влияние настроения потребителей финансовых услуг на политическую ситуацию в Украине, в свете приближающихся парламентских выборов. (Защита прав заемщиков и вкладчиков украинскими политическими партиями).

5. Создание Ассоциации потребителей финансовых услуг.

К участию в пресс-конференции приглашаются: частнопрактикующие адвокаты и юристы, представители правоохранительных органов, органов судебной, законодательной и исполнительной власти, прокуратуры, представители политических партий и общественных организаций, заемщики, вкладчики, а так же другие потребители финансовых услуг.

Организаторы: Украинская ассоциация антиколлекторов и правозащитников (УААП)

Докладчики:

1. Игорь ГАДЕЦКИЙ – адвокат Всеукраинского объединения предприятий «Союз консультантов по економике и праву».

2. Александр ЛУГОВЕЦ – адвокат Украинской ассоциации антиколлекторов и правозащитников (УААП).

3. Павел ГУРНИК – полномочный представитель FCG Law Firm.

4. Фёдор ОЛЕКСЮК – адвокат общественной организации «Верь в Бога и свои силы».

Контактный телефон: +38 (044) 235-13-49.

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, УНИАН, конференц-зал.