Президенты Польши и ФРГ: встретимся с Януковичем, когда упадет мгла

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и Федеральный президент Германии Кристиан ВУЛЬФ выразили сожаление по поводу того, что глава Украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ из-за сложных погодных условий не смог прибыть в Польшу и принять участие в праздновании 200-летия Вроцлавского университета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на торжествах по случаю 200-летия Вроцлавского университета.

В частности, во время своего выступления Б.КОМОРОВСКИЙ выразил сожаление, что из-за тумана во Вроцлаве В.ЯНУКОВИЧ не смог вылететь из Украины. «Я хочу сказать слова сожаления к погоде, что сегодня эта встреча, важная для трех стран, проходит без В.ЯНУКОВИЧА», - сказал он.

В то же время, он выразил надежду, что В.ЯНУКОВИЧ все-таки прибудет в Польшу и сможет принять участие в трехсторонней встрече.

Президент Германии в своем выступлении также выразил надежду, что туман рассеется.

«Мы встретимся с В.ЯНУКОВИЧЕМ, когда упадет мгла, и думаю, что с Украины спадет мгла», - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина, подписав соглашение о «Восточном партнерстве», присоединилась к ценностям Европы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ зачитал поздравление В.ЯНУКОВИЧА, которое он передал, по словам украинского посла, с борта самолета, ожидая вылета в Польшу. В своем поздравительном слове Президент Украины отметил, что Вроцлавский университет вносить неоцененный вклад в развитие украинско-польских отношений.

По последней информации, Президент Украины пока не вылетел из Киева из-за неблагоприятных погодных условий – туман во Вроцлаве.