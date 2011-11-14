Обиход: Заявления Мельниченко – бред

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай ОБИХОД считает, что экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО после возвращения в Украину из США вел «псевдополитическую и полуклеветническую деятельность». Об этом экс-заместитель генпрокурора Украины (1998-2002 гг.) заявил в интервью газете «Факты». Н.ОБИХОД напомнил, что в 2001 году ГПУ возбудила против бывшего сотрудника госохраны уголовное дело по нескольким статьям: разглашение государственной тайны, превышение власти и служебных полномочий, подделка документов. «Первого марта 2005 года тогдашний генеральный прокурор Святослав ПИСКУН закрыл дело, мотивируя свое решение тем, что майор якобы находился в условиях крайней необходимости, что исключает преступный характер его деяний. После этого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО вернулся из США в Украину, начав, на мой взгляд, бурную псевдополитическую и полуклеветническую деятельность», - отметил Н.ОБИХОД.

В июне этого года Печерский райсуд столицы признал незаконным закрытие Генеральной прокуратурой в 2005 году дела против бывшего сотрудника президентской охраны, следствие по делу было возобновлено.

Однако, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выехал из Украины. По словам Н.ОБИХОДА, «причины бегства майора из страны для многих очевидны. Бывший президентский охранник несколько лет находился в центре внимания украинской общественности, но вновь стал обвиняемым. По окончании следствия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ожидает судебный процесс. Видя, что дело идет к скамье подсудимых, он просто сбежал от следствия».

Последние заявления экс-майора о существовании в Украине «нелегитимной спецслужбы, занимающейся политическими убийствами» Н.ОБИХОД назвал «очередным отвлекающим маневром». «Экс-сотрудник президентской охраны, которому выдвинуты обвинения в совершении уголовных преступлений, пытается представить себя главной потенциальной жертвой некоего, безусловно, мифического формирования. Мотивы таких заявлений предельно ясны: майор вновь пытается уклониться от уголовной ответственности», - считает бывший заместитель генпрокурора.

По словам Н.ОБИХОДА, «многие люди называют большинство заявлений майора бредом. Мне кажется, что это абсолютно точное определение. Все так называемые записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО давно стали достоянием общественности. То есть торговать ему больше нечем. А очередные словесные атаки, как, вероятно, полагает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, должны помочь ему избежать привлечения к уголовной ответственности».

Напомним, 11 октября 2011 года адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявил, что его подзащитный вынужден был выехать за границу, поскольку в Украине существует реальная угроза его жизни.

Между тем Служба безопасности Украины объявила Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в международный розыск. Шевченковский районный суд Киева 18 октября вынес постановление об аресте Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением о следствия. Позже стало известно, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в Израиле.

В нескольких интервью в ноябре Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в частности, заявил, что в Украине действует мощная, хорошо законспирированная нелегитимная спецслужба, которая занимается политическими убийствами. По его словам, одной из задач этого «эскадрона смерти» является уничтожение его, Рината КУЗЬМИНА, Евгения МАРЧУКА и Александра МОРОЗА. По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в незаконную спецслужбу входят «бывшие и нынешние сотрудники СБУ, военной контрразведки, милиции, прокуратуры».